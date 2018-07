Comment la présidente de la Croatie a conquis les internautes (photos)

Elle a pris un congé sans solde pour se rendre en Russie, s’est déplacée en vols réguliers et a supporté la sélection de son pays, qui atteint la finale du Mondial pour la première fois de son histoire, avec ferveur. Vous l’avez compris, il s’agit de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic dont la modestie, le charme et l’engagement ont touché le monde entier.

Dans les tribunes, elle a applaudi, supporté, chanté et créé l’ambiance malgré la défaite de la Croatie en finale contre la France. Rien ne pouvait stopper l’enthousiasme de la Chef d’Etat qui, à la fin du match, a distribué des étreintes aux joueurs et aux staffs des deux sélections. Sous la pluie, elle a consolé le joueur croate Luka Modric, sous le regard ému de millions de téléspectateurs. Elle a même été très proche du président français Emmanuel Macron, suscitant l’ironie des internautes qui ont estimé que les “câlins” entre les deux Chefs d’Etats ne devraient pas plaire à Brigitte Macron.

Décrite comme «une fan pas comme les autres», Kolinda comptait déclarer ce lundi 16 juillet jour férié si la Croatie avait remporté la Coupe du monde.

La Toile n’a pas tardé à encenser la présidente, appelant les dirigeants à s’inspirer de cette femme qui, par son humilité, a totalement conquis les cœurs. «Présidente humble d’un peuple humble», «la Championne du Monde des Présidents est bien la présidente de la Croatie. Quelle personnalité attachante»… peut-on lire sur les réseaux sociaux. Voici quelques tweets marquants.

N.M.

#CRO has won our hearts at the #WorldCup with their calm and persistent performance against strong oppositions.

So did their president (kolinda grabar-kitarović) with her love and heart for the game and her players. She was class apart. We salute you #Respect pic.twitter.com/yyjd0buB4u

— Figin Jose Joseph (@Figin_jose_josp) July 16, 2018