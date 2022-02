Comment gagner la Ligue des champions, selon Messi

L’attaquant argentin du Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, s’est dit “excité” à l’idée de remporter la Champions League avec sa nouvelle équipe française.

La star argentine, qui a rejoint le club de la capitale française l’été dernier après une longue carrière avec le FC Barcelone, a accordé une interview au magazine du PSG dans laquelle il revient sur les ingrédients nécessaires pour pouvoir remporter ce titre tant convoité par les Parisiens.

« C’est complique de gagner la Ligue des champions, rappelle celui qui l’a déjà remportée à quatre reprises. Complique , parce que c’est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et ou le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités a cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement », affirme la “Pulga.

« Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des champions. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant a être l’équipe la plus forte possible. A la fin de la journée, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie, en cherchant a devenir encore plus forts que ce que nous sommes », affirme celui qui a raté un penalty lors de la victoire in extremis 1-0 des Parisiens mardi soir au Parc des Princes face au Real Madrid pour les 8èmes de finale de la “coupe aux deux oreilles”.

Messi souligne par ailleurs l’importance de l’unité collective, notamment dans le repli défensif.

« Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l’ensemble du terrain, dans toutes leurs lignes, en défense comme en attaque, rappelle-t-il, pour qui cela “dépend de la capacité d’un collectif à jouer en équipe”.

“Les attaquants ne peuvent pas se contenter d’attaquer et les défenseurs de défendre. Il faut former une équipe forte et unie a la fois en phase défensive et en phase offensive. C’est cette ligne directrice qui nous permettra d’être une équipe pleinement compétitive. Une équipe qui tentera de remporter la Ligue des champions ainsi que tous les titres que nous sommes en mesure de convoiter », précise le joueur aux 7 Ballons d’or.

Messi a peu marqué sous les couleurs de l’équipe parisienne depuis son arrivée en fanfare l’été dernier.

Il a disputé 14 matchs, marqué deux buts et délivré sept passes décisives. Sa participation aux différentes compétitions dans lesquelles le PSG est engagé cette saison a été pénalisée notamment par les blessures et les contaminations au Covid-19.

S.L. (avec MAP)