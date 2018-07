CM 2018: La Croatie sort la Russie de “sa” Coupe du monde (VIDEO)

Lors des prolongations, les Croates ont été les premiers à ouvrir le score grâce à un but de Domagoj Vida (100′), avant que les Russes n’égalisent à la 115e minute. Les deux sélections ont dû en passer par les tirs au but pour se départager.

