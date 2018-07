CM 2018. France-Belgique: les compos officielles (demi-finale)

C’est ce mardi que la France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018. La rencontre aura lieu à Saint-Pétersbourg à partir de 19 heures (GMT+1).

Pour la première demi-finale du tournoi, les Bleus, qui ont éliminé l’Uruguay, croiseront donc les crampons avec les Diables Rouges, qui n’ont pas été tendres avec le Brésil en quart de finale.

A 90 minutes de la finale tant espérée, les hommes de Dider Deschamps joueront le tout pour le tout afin de réitérer, pourquoi pas, l’exploit de 98. Après avoir battu l’Argentine et l’Uruguay de la plus belle des manières, les Français n’ont plus qu’à se défaire des redoutables Diables Rouges pour atteindre la finale.

Après plus de 30 ans d’absence des demi-finales, les Belges, de leur côté, ont toutes leurs chances d’écrire l’histoire grâce au terrible trio Eden Hazard – Romelu Lukaku – Kevin De Bruyne. En éliminant le Japon et le Brésil, les Diables rouges, auteurs de la meilleure attaque du Mondial avec 14 réalisations, sont plus confiants que jamais pour faire tomber leur adversaire qu’ils connaissent d’ailleurs par cœur. Les deux sélections se sont, en effet, rencontrés à 74 reprises, dont deux fois en Coupe du monde. Bilan: 30 victoires pour la Belgique, 19 nuls et 24 succès pour la France.

On note la titularisation surprise de Moussa Dembél pour les Belges. Côté français, Kylian Mbappé et Blaise Matuidi sont bien présents.

Voici les compositions officielles: