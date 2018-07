CM 2018: Chadli envoie la Belgique en quarts de finale (VIDEO)

Les Japonais ont ouvert le score à la 48e minute grâce à un but de Genki Haraguchi, avant que son coéquipier Takashi Inui ne marque la deuxième réalisation quelques minutes plus tard (52′).

