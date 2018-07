Adil Rami n’a pas oublié le Maroc après la victoire des Bleus (VIDEO)

Il n’a pas disputé la moindre minute lors du Mondial russe, mais il est aussi champion du monde. Lui, c’est l’international français Adil Rami. Quelques minutes après la victoire des Bleus face à la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du monde 2018, le joueur qui est d’origine marocaine, s’est exprimé au micro de BeIN Sports. Sa déclaration à chaud a fait le tour des rédactions.

« Champion du monde ? C’est rien, c’est normal pour nous ! (rires). Non, c’est un truc de dingue… On ose même pas imaginer ce qui se passe en France. On a hâte de rentrer. (…) On a un pays qui a souffert de beaucoup d’amalgames mais maintenant on est fier de le rendre en joie. Moi, je suis d’origine marocaine et je suis Français, j’aime mes deux pays. Je suis fier de tout ça”, a-t-il déclaré.

Rappelons que les coéquipiers du petit-ami de Pamela Anderson se sont imposés dimanche face à la Croatie (4-2). La France a ainsi remporté sa deuxième Coupe du monde après celle de 1998.

S.L.