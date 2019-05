Club le plus cher d’Europe: le Real dépasse le Barça

Le Real Madrid est le club de football le mieux évalué d’Europe, selon le rapport “The European Elite 2019”, élaboré par le bureau de consultants KPMG.

Le club de la capitale espagnole est évalué à 3.224 millions d’euros, dépassant dans le classement les clubs anglais du Manchester United (3.207 millions) et allemand du Bayern de Munich (2.696 millions ), indique le Real Madrid dans un communiqué.

La croissance du club merengue sur un an a été de 10 %, ajoute-t-on de même source.

Selon le même rapport, la première place du Real Madrid est le fruit des hauts revenus récoltés entre 2016 et 2019 grâce aux sacres en Ligue des Champions, en plus d’une meilleure rentabilité et d’une croissance accumulée de 29 % en revenus d’opérations, impulsée principalement par l’augmentation des revenus commerciaux ces dernières années, explique le communiqué.

L’autre club espagnol figurant dans ce classement est le FC Barcelone qui occupe la 4ème place avec 2.676 millions d’euros, suivi par cinq équipes anglaises, à savoir Manchester City (2.460 millions), Chelsea (2.227 millions), Liverpool (2.095), Arsenal (2.008 millions) et Tottenham (1.679 millions).

La Juventus de Turin occupe la 10ème place des clubs les mieux évalués d’Europe avec 1.548 millions d’euros.

A.K.A. MAP