Classement FIFA: le Maroc perd encore des places

Les derniers résultats des Lions de l’Atlas ont fait perdre aux protégés d’Hervé Renard deux places au classement FIFA. Le Maroc est désormais 47e au classement FIFA et 5e sur le plan africain, derrière la Tunisie, le Sénégal, le Nigéria et le Congo. Le Cameroun, le Ghana et le Burkina sont derrière le Maroc.

Au classement général, c’est la Belgique qui passe en première position avec un point de plus que la France, championne du monde. Suivent ensuite le Brésil, la Croatie, l’Angleterre, l’Uruguay, le Portugal et la Suisse. L’Allemagne est 14e et l’Espagne 9e.