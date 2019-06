Classement FIFA: le Maroc recule avant la CAN

La FIFA a publié ce vendredi 14 juin son classement du mois. La sélection nationale a perdu deux places et occupe désormais la 47ème position.

Qualifiés pour la CAN 2019, les Lions de l’Atlas pointent à la 47e place au classement mondial de la FIFA et à la 4e position sur le plan africain avec 1429 points, derrière le Sénégal 22e (1515), la Tunisie 25e (1501) et le Nigeria 45e (1433).

Le Maroc est suivi dans ce classement par la RD Congo 49e (1424) et le Ghana 50e (1423). L’Algérie est 68e.

Pour sa part, la Belgique a conservé sa place en tête du classement. La France et le Brésil complètent le podium.

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont entamé le 3 juin leur stage de préparation au centre Maâmora. Ils affrontent dimanche prochain, la Zambie avant de débarquer en Egypte. Le Maroc est dans le groupe D de la CAN, aux côtés de la Namibie, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

A.K.A.