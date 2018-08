Classement FIFA: le Maroc recule après le Mondial

La FIFA a publié ce jeudi 16 août son premier classement après la Coupe du monde 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Maroc en a pris un sacré coup.

Son élimination au 1er tour avec deux défaites et un nul lui a coûté cinq rangs, occupant ainsi la 46ème place du classement. En Afrique, les Lions de l’Atlas se pointent à la 5ème place. La Tunisie (24e), elle, est en tête de liste, suivi du Sénégal, de la RD Congo et du Ghana (45e). En revanche, l’Egypte (65e) a chuté de 20 places et se classe aujourd’hui derrière le Cameroun (47e), le Nigeria (49e), le Burkina Faso (52e) et le Mali (63e).

Pour sa part, la France, championne du monde, s’est emparée de la première place, expulsant l’Allemagne, éliminée dès le premier tour du Mondial russe et qui a chuté de 15 places. Les Bleus devancent respectivement la Belgique, le Brésil, la Croatie et l’Uruguay.

N.M.