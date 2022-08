Classement FIFA : le Maroc perd une place (PHOTO)

L’équipe nationale du Maroc a reculé d’une place au classement mondial FIFA. Le royaume est ainsi devancé par l’Iran. Les Lions de l’Atlas étaient à la 22e position du classement mondial auparavant, avant de se retrouver à la 23e place actuellement.

Ce recul s’explique par la suspension des rencontres internationales, mais aussi par les performances de la sélection, qui n’avaient rien de « notable » selon les standards d’évaluation de la FIFA.

La Tunisie, l’Égypte et l’Algérie ont maintenu leurs positions (30, 40 et 41). Le Top 3 est dominé par le Brésil, la Belgique et l’Argentine. La prochaine mise à jour du classement mondial des équipes masculines est prévue le 6 octobre prochain.

A.O.