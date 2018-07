Classement FIFA: ce qui va changer

Au classement FIFA, les Lions de l’Atlas sont toujours 41ème. En 1998, lors de la Coupe du monde, ils avaient obtenu leur meilleur classement en se hissant à la 13ème place. Il y a quatre, ils étaient 81ème. Nul doute qu’ils progresseront avec ce niveau système de classement, mais il faudra continuer à se qualifier pour les grandes compétitions comme le Mondial et la CAN.

Si les calculs des sites sportifs sont bons, l’Allemagne, le Brésil et la Belgique devraient rester dans le top 3. La France pourrait passer à la quatrième place et la Croatie, finaliste du Mondial pourrait intégrer le top 15.

Cette nouvelle méthode pour calculer le classement FIFA devrait moins favoriser les pays européens et sud-américains qui jouent beaucoup plus de matchs amicaux que les autres.

“Une équipe faible qui gagnera contre une équipe forte marquera plus de points qu’une grosse nation face à une plus faible”, explique Foot Mercato qui cite l’agence Belga.