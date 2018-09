Classement FIFA: bonne nouvelle pour le Maroc

La sélection nationale a gagné une place et occupe désormais la 45ème position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de septembre 2018, publié ce jeudi 20 septembre.

Au niveau continental, le Maroc est en 4ème position derrière la RD Congo (40ème), le Sénégal (25ème) et la Tunisie (23ème) qui se pointe au sommet de l’Afrique. L’Egypte est 64ème, la Côte d’Ivoire 66ème et l’Afrique du Sud 73ème. L’Algérie, pour sa part, est en chute libre et occupe la 69ème position après avoir perdu trois places.

Pour la première fois depuis la création du classement Fifa il y a 25 ans, deux sélections, la France et la Belgique, se partagent la première place. Les Diables Rouges ont, en effet, rejoint les champions du monde en tête du classement. Les deux sélections sont suivies du Brésil, de la Croatie, l’Uruguay, l’Angleterre, le Portugal, la Suisse, l’Espagne et le Danemark.

A noter que le prochain Classement sera publié le 25 octobre 2018.

S.L.