Classement ATP: Nadal sort du top 5, Djoko s’accroche

L’espagnol Rafael Nadal et l’Autrichien Dominic Thiem ont tous deux reculé au classement ATP, respectivement d’une et deux places, alors que Carlos Alcaraz grimpe à la 38è place, après son quart de finale à l’US Open. Le Matador, blessé au pied et qui a mis un terme à sa saison 2021, se retrouve 6ème, tandis que Thiem, vainqueur l’an dernier à New York mais forfait cette année en raison d’une blessure au poignet, pointe désormais en 8e position.

Pour sa part, Alcaraz (18 ans), pointe désormais dans le top 40, après avoir gagné 17 places. Le Canadien Felix Auger-Aliassime, qui est arrivé en demies, gagne quatre places pour intégrer le top 10.

La tête du classement mondial reste elle inchangée, la victoire de Daniil Medvedev à l’US Open le laissant toujours à la 2e place, encore loin derrière son adversaire malheureux de la finale, le N.1 mondial Novak Djokovic. – Classement ATP au 13 septembre:

1. Novak Djokovic (SRB) 12133 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10780

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Alexander Zverev (GER) 7760

5. Andrey Rublev (RUS) 6130 (+2)

6. Rafael Nadal (ESP) 5815 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 5173 (+1)

8. Dominic Thiem (AUT) 4995 (-2)

9. Roger Federer (SUI) 3765

10. Casper Ruud (NOR) 3440 (+1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3368 (+4)

12. Denis Shapovalov (CAN) 3310 (-2)

13. Hubert Hurkacz (POL) 3128

14. Jannik Sinner (ITA) 2895 (+2)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2800 (-1)

16. Pablo Carreño (ESP) 2650 (-4)

17. Christian Garin (CHI) 2510 (+2)

18. Roberto Bautista (ESP) 2405 (+3)

19. Reilly Opelka (USA) 2341 (+5)

20. Gaël Monfils (FRA) 2233