Classement ATP : Djokovic toujours en tête

Voici le classement ATP, publié lundi, au terme des deux tournois d’Anvers et Cologne disputés la semaine dernière, et remportés respectivement par Ugo Humbert (32è) et Alexander Zverev (7è):

1. Novak Djokovic (SRB) 11740 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9850

3. Dominic Thiem (AUT) 9125

4. Roger Federer (SUI) 6630

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5925

6. Daniil Medvedev (RUS) 5890

7. Alexander Zverev (GER) 5015

8. Andrey Rublev (RUS) 3429

9. Diego Schwartzman (ARG) 3285

10. Matteo Berrettini (ITA) 3075

11. Gaël Monfils (FRA) 2860

12. Denis Shapovalov (CAN) 2830

13. Roberto Bautista (ESP) 2710

14. David Goffin (BEL) 2555

15. Pablo Carreño (ESP) 2400

16. Fabio Fognini (ITA) 2400

17. Milos Raonic (CAN) 2265 (+2)

18. Karen Khachanov (RUS) 2245 (-1)

19. Stan Wawrinka (SUI) 2230 (-1)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 2215

…

28. Benoît Paire (FRA) 1738 (-1)

32. Ugo Humbert (FRA) 1466 (+6)

39. Adrian Mannarino (FRA) 1296 (+2)

55. Richard Gasquet (FRA) 1030 (-1)

57. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1005

58. Gilles Simon (FRA) 1005

69. Lucas Pouille (FRA) 880

72. Jérémy Chardy (FRA) 860

74. Corentin Moutet (FRA) 838

82. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 787

AR