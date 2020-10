Clasico: la victoire du Real face au Barça en vidéo

Le Real Madrid s’est imposé, ce samedi, sur la pelouse du FC Barcelone (1-3) lors du Clasico espagnol, disputé pour la première fois à huis clos.

Les teneurs du titre, qui ont dominé la première période, ont ouvert le score dès la 5e minute sur un but de Valverde, avant que le jeune prodige des Blaugranas Ansu Fati n’égalise trois minutes après (8e).

De retour des vestiaires, Messi et ses partenaires ont essayé de prendre l’avantage, sauf qu’à la 62e minute du jeu, l’arbitre a sifflé un penalty pour l’équipe madrilène, transformé par le revenant Sergio Ramos (63e).

Toujours à la recherche du but d’égalisation, les tentatives du Barça, qui a fait recours à Griezman et Dembélé, ont été sans inspiration. A une minute de la fin, Luca Modric a aggravé le score en inscrivant le troisième but des visiteurs (90e).

M.S. (avec MAP)