Clasico: la victoire du Real face au Barça en vidéo (classement)

Le Real Madrid a remporté le clasico face au Barça dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Liga. Vinicius Junior et Mariano permettent au Real de prendre la tête du championnat.

Après des résultats en demi-teinte, le Real Madrid a récupéré sa meilleure version pour venir à bout du FC Barcelone (2-0) dimanche soir au Santiago Bernabeu, dans le cadre du match choc comptant pour la 26ème journée du championnat espagnol.

L’équipe de Zidane, qui a échoué dans ses trois derniers matchs (deux en championnat et un en Ligue de champions), a repris le chemin de la victoire lors du “clasico” grâce aux buts de Vinicius à la 71ème minute et un surprenant Mariano qui a doublé la mise à la toute dernière minute de la prolongation (90+3).

Sans sa vedette, Eden Hazard, blessé pour une longue durée, et Bale, remplaçant, le Real Madrid a entamé le match avec détermination avant de laisser le ballon au Barça lors des dernières 20 minutes de la première mi-temps. Les coéquipiers de Messi, inaperçu tout au long de la rencontre, n’ont pas saisi deux occasions claires par l’intermédiaire de Arthur et l’attaquant argentin suite à des interventions décisives de Courtois.

De retour aux vestiaires, les locaux ont pris les choses en main grâce à un rendement des vieux temps de Isco et une prestation de haut niveau du brésilien Vinicius. Ce dernier a ouvert le score pour les siens après une passe de Toni Kroos.

Après ce “tie-break”, le Real Madrid a poursuivi sa domination sur le terrain et il a fallu attendre la prolongation pour que Mariano, qui a fait sa rentrée à la 91ème minute, double l’avantage et donne aux merengue une victoire méritée.

Ce résultat permet aux coéquipiers de Ramos de reprendre la tête du championnat avec 56 points à une unité de son rival du jour.

Dans le haut du tableau, FC Séville a consolidé sa position à la troisième position grâce à une prestation remarquable de l’international marocain Youssef En-Nesyri, auteur d’un doublé, lors du match opposant son équipe à Osasuna (3-2).

L’international marocain a ouvert le score à la 13ème minute avant que Lucas Ocampos ne double la mise à la 45ème minute (2-0). A la reprise, Osasuna a montré un autre visage et égalisé la rencontre 2-2 grâce aux réalisations de Aridane Hernandez (64) et Roberto Torres dix minutes plus tard.

Meilleur joueur du match, En-Nesyri a scellé la victoire des andalous à la 3ème minute du temps réglementaire.

Avec cette victoire, FC Séville est 3ème avec 46 points à 10 unités du leader le Real Madrid.

La révélation de la saison, Getafe continue de s’accrocher aux premières places après sa victoire contre Real Majorque (0-1) avec 45 points à une longueur de l’Atletico de Madrid qui a raté son match face à l’Espanyol (1-1) et reste cinquième avec 44 points.

L’équipe de Diego Simeone, pressée par Real sociedad (6ème avec 43 points) et Valence (7ème, 41 points), doit être plus régulière lors des derniers matchs pour assurer sa qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Après 26 rencontres, l’Espanyol et Leganés ferment la marche du championnat espagnol et sont des sérieux candidats pour la relégation.

Résultats de la 26e journée du Championnat d’Espagne:

Vendredi

Real Sociedad – Valladolid 1 – 0

Samedi

Eibar – Levante 3 – 0

Valence CF – Betis Séville 2 – 1

Leganés – Alavés 1 – 1

Grenade – Celta Vigo 0 – 0

Dimanche

Séville – Osasuna 3 – 2

Athletic Bilbao – Villarreal 1 – 0

Espanyol Barcelone – Atlético Madrid 1 – 1

Majorque – Getafe 0 – 1

Real Madrid – Barcelone 2 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 56 26 16 8 2 48 17 31

2. Barcelone 55 26 17 4 5 62 31 31

3. Séville 46 26 13 7 6 37 27 10

4. Getafe 45 26 13 6 7 37 25 12

5. Atlético Madrid 44 26 11 11 4 29 19 10

6. Real Sociedad 43 25 13 4 8 43 31 12

7. Valence CF 41 26 11 8 7 37 38 -1

8. Villarreal 38 26 11 5 10 43 36 7

9. Grenade 37 26 11 4 11 32 31 1

10. Athletic Bilbao 34 26 8 10 8 25 22 3

11. Levante 32 26 10 2 14 31 39 -8

12. Osasuna 31 26 7 10 9 33 38 -5

13. Alavés 31 26 8 7 11 28 36 -8

14. Betis Séville 30 26 7 9 10 36 42 -6

15. Valladolid 29 26 6 11 9 22 29 -7

16. Eibar 27 25 7 6 12 25 37 -12

17. Celta Vigo 25 26 5 10 11 22 34 -12

18. Majorque 22 26 6 4 16 26 43 -17

19. Leganés 20 26 4 8 14 19 38 -19

20. Espanyol Barcelone 20 26 4 8 14 23 45 -22

NDLR: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le 5e est qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa.

Les trois derniers du championnat descendent en 2e division.