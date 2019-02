«Alerte VAR», «Alarme», tels sont les titres qui font la une de la presse catalane avant le Clasico. Le Real Madrid et le FC Barcelone se disputent une place en finale de la Coupe du Roi, ce soir au Santiago Bernabeu.

Les regards seront braqués sur ce choc mais également sur l’arbitrage vidéo, qui fait de plus en plus débat en Espagne. Mundo Deportivo ou encore Sports ont fait leur une sur cette nouvelle technologie.

Elle n’a pas été utilisée lors du match aller. Toutefois, les deux quotidiens catalans se méfient et tirent la sonnette d’alarme. Ils estiment que la VAR est souvent avantageuse pour les Merengues, surtout avec les dernières décisions de l’arbitrage en faveur des hommes de Solari. Les deux journaux ont fait également savoir que le vestiaire du Barça est inquiet au sujet de l’arbitrage.

La dernière rencontre du Real Madrid contre Levante a fait d’ailleurs parler d’elle. Le club madrilène s’est imposé (2-1) à base de penaltys. Le deuxième, obtenu par Casimero, était imaginaire selon la presse ibérique.

Bref, plus que quelques heures avant le coup d’envoi de cette demi-finale retour. Tout reste à jouer entre les deux formations et beaucoup d’encre risque de couler à l’issue de ce choc très attendu.

N.K.