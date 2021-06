Christian Ericksen rassure sur son état de santé (PHOTO)

La joueur de l’Inter Milan, et de l’équipe danoise de football, Christian Ericksen, a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé. Le milieu de terrain danois a été victime d’un malaise et s’est effondré en plein match à deux minutes de la fin de la première mi-temps de la rencontre ayant opposé samedi dernier à Copenhague le Danemark à la Finlande.

Sur son compte Instagram, le joueur a tenu à remercier les personnes qui se sont inquiétées pour lui, tout en les rassurant sur son état de santé. « Bonjour à tous. Un grand merci pour vos douces et incroyables salutations et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien compte tenu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matches. Jouez pour tout le Danemark », a-t-il écrit.

M.F.