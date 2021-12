Choc Maroc-Algérie: les Marocains (très) optimistes (micro-trottoir)

Au micro de Le Site info, de nombreux citoyens ont donné leur avis sur le derby maghrébin Maroc-Algérie, comptant pour le quart de finale de la Coupe arabe des Nations (Qatar 2021), ce samedi 11 décembre.

Le public marocain est unanime sur l’importance de ce match et sur la nécessité de supporter avec ferveur notre équipe nationale B, composée de Badr Banoun et de ses camarades, sous la houlette de l’entraîneur Houcine Ammouta.

Ainsi, l’un des citoyens a déclaré: « C’est une rencontre sportive entre le Maroc et l’Algérie et il ne faudra pas que la politique s’en mêle. Nous avons foi en notre équipe nationale et nous croyons en la victoire, vu que nous avons d’excellents joueurs et un très bon entraîneur! ».

Un autre a renchéri: « Je crois en la victoire des Lions de l’Atlas même si l’Algérie compte d’excellent joueurs comme Brahimi, Belaili et Boundjah, entre autres. Nous gagnerons par 4-0 et la Coupe arabe sera marocaine ».

Pour rappel, Lakhdar Berriche a déclaré au journal qatari Alkass que le Maroc est à la portée des Algériens et qu’il « ne nous fait pas peur ». Entre l’optimisme de supporters marocains et les fanfaronnades du journaliste algérien, la vérité footballistique sera au rendez-vous demain au stade Al-Thumama, de Doha, à partir de 20 heures.

Allez, les Lions de l’Atlas! Tout le Maroc est derrière vous!

Larbi Alaoui