Chelsea: Ziyech encensé par son coéquipier

La star de Chelsea Ben Chilwell a salué son coéquipier Marocain Hakim Ziyech pour ses dernières performances. Ziyech a été l’artisan, en effet, de la qualification de Chelsea en finale de la coupe d’Angleterre, grâce à son but contre Manchester City.

Dans des propos recueillis par The Miror, Chilwell a fait part de sa satisfaction vis-à-vis des performances de Ziyech, soulignant que le Marocain passait par une période difficile avant de s’imposer avec ses buts décisifs.

« Il a marqué des buts importants en Ligue des Champions et nous a menés en finale de la coupe. Tout le monde voulait qu’il marque ce but, car il a passé une saison difficile. Il s’est développé et a très bien joué », a déclaré Chilwell.

À noter que la situation de Ziyech avec les Blues demeure instable. Il est tantôt titulaire dans la formation de Thomas Tuchel, tantôt laissé sur le banc pour de longues périodes.

