Chelsea: Ziyech encensé par les fans

L’international marocain Hakim Ziyech a été encensé par les supporters de Chelsea, suite à sa bonne performance, mardi, lors du match contre la Juventus, comptant pour la 5e journée de la phase des groupes de la Champions League.

Les supporters ont salué l’international marocain, estimant qu’il a repris confiance, et qu’il n’a plus qu’à améliorer sa touche finale. Le joueur a par ailleurs été salué par le public comme par la presse, qui a estimé que le joueur a fait un bon match, et fait bonne impression auprès de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui commence à faire part de sa satisfaction et de son admiration pour ses capacités.

« Ziyech a fait un très bon match, il n’a plus qu’à s’améliorer au niveau des prises de décision », peut-on lire sur Twitter. Ou encore: « Ziyech joue comme s’il avait entendu parler de l’intérêt que lui porte le Barça », en référence aux rumeurs selon lesquelles le Marocain est dans le viseur Blaugrana.

Notons que Ziyech a joué l’intégralité du match en tant que titulaire, et a contribué à 3 des 4 buts de Chelsea.

M.F.