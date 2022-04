Chelsea: Ziyech critiqué après la défaite contre le Real Madrid

Les supporters de Chelsea ont critiqué des joueurs, dont le Marocain Hakim Ziyech, suite à la défaite contre le Real Madrid (3-1), mercredi, en quart de finale aller de la Champions League.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont tiré à boulets rouges sur Ziyech, Pulisic et Lukaku. Certain n’ont pas manqué de faire une comparaison entre l’effectif des Blues et celui du Real. « Ils ont des Vinicius et Valverde qui ont progressé et nous des Ziyech et Pulisic qui régressent », peut-on lire.

L’attaquant Belge Lukaku a été particulièrement critiqué pour ses occasions ratées, les supporters estimant qu’il s’agit d’une recrue décevante vu son prix d’achat en début de saison.

Notons que Chelsea s’est fait battre à domicile au Stamford Bridge.

M.F.