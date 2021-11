Chelsea : Tuchel tranche au sujet du départ de Ziyech

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel est revenu sur la situation de l’international marocain Hakim Ziyech au sein des Blues, et sur les rumeurs au sujet de son départ au prochain mercato hivernal.

Plusieurs sources médiatiques évoquent l’intérêt que suscite Ziyech chez certains clubs en Liga, en Bündesliga et au Calcio.

A ce propos, Thomas Tuchel a rejeté toute éventualité de départ du Marocain. « Hakim ne s’est jamais présenté à mon bureau pour me demander une telle chose, donc pour l’instant, il est membre à part entière de l’équipe », a-t-il déclaré en marge de la conférence de presse pour le match de ce samedi contre Leicester City.

Et d’ajouter : « Il est un joueur important dans notre équipe, un joueur très talentueux et très ambitieux, et il fait partie intégrante de Chelsea. Il l’était la saison dernière, et il l’est cette saison et nous attendons toujours le meilleur de lui ». Et de préciser que Chelsea n’a pas de pensées au sujet de son avenir.

Notons que le Marocain bénéficie d’un temps de jeu réduit à Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel la saison dernière.

M.F.