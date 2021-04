Chelsea: Tuchel encense Hakim Ziyech

L’international marocain Hakim Ziyech a été le principal artisan de la victoire de Chelsea contre Manchester City (1-0) en demi-finale de la coupe d’Angleterre Samedi. Le Marocain a marqué l’unique but de la rencontre du pied gauche, suite à un centre parfait de Timo Werner. Les supporters l’ont élu homme du match, et il a également eu droit aux éloges de l’entraîneur, Thomas Tuchel.

« Ziyech est un dribbleur et un passeur de premier plan. Il est très flexible et se déplace très bien sur le terrain », a déclaré le technicien allemand en conférence après la fin du match. Et d’ajouter : « Il a fait ses preuves à chaque fois qu’il était remplaçant, ainsi que lors des entraînements ».

Pour rappel, Ziyech passait par une période difficile à Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, sous lequel son temps de jeu a été réduit. Mais il a réussi à faire ses preuves et revenir en force lors des derniers matchs.

M.F.