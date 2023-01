Chelsea tranche pour l’avenir de Hakim Ziyech (PHOTO)

Les dirigeants de Chelsea ont enfin tranché pour l’avenir de Hakim Ziyech. A en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur est à deux doigts de quitter les Blues.

«Chelsea s’apprête à discuter les offres faites pour Hakim Ziyech. De nombreux clubs veulent recruter le joueur», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Hakim Ziyech intéresse, en effet, plusieurs clubs européens. Le dernier en date est le Galatasaray qui a exprimé son intérêt pour l’international marocain afin de le recruter lors de ce mercato.

L’AC Milan et l’Ajax Amsterdam sont également intéressés par les services du Lion de l’Atlas. C’est que sa situation avec les Blues ne s’est pas améliorée malgré le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Graham Potter. Et après sa prestation exceptionnelle avec les Lions de l’Atlas en Coupe du monde, sa côte est montée en flèche.

H.M.