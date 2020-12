Chelsea : titulaire, Ziyech est sorti sur blessure (VIDEO)

Chelsea de l’international marocain Hakim Ziyech a repris provisoirement la tête de la Premier League en battant Leeds (3-1) samedi pour la 11è journée marquée par le retour des supporters dans les stades. Aligné dans le onze de départ, Hakim Ziyech a disputé 30 minute avant de céder sa place à Christian Pulisic à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le Marocain est sorti sous les applaudissements des 2.000 spectateurs accueillis à Stamford Bridge, dans le cadre de l’assouplissement partiel des mesures anti-Covid par le gouvernement britannique.

Malmenés à l’entame de la rencontre, les Blues ont dominé la seconde période et arraché la victoire grâce à des réalisations signées Olivier Giroud (27è), Kurt Zouma (61è) et Pulisic (90+3). L’unique but des hommes de Marcelo Bielsa a été l’œuvre de Patrick Bamford.

https://www.youtube.com/watch?v=3GIG5kuAlhk&ab_channel=ChelseaFootballClub