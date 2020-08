Chelsea: Seedorf optimiste quant à l’avenir de Ziyech

Une ex-vedette du football des Pays-Bas est très optimiste quant à l’avenir de l’international marocain Hakim Ziyech au sein du club anglais de Chelsea.

Il s’agit de Clarence Seedorf, l’ex-excellent milieu de terrain, surnommé « Il Professore » par les supporters de l’AC Milan, club où il avait évolué pendant des années.

« Lampard a eu une grande et positive influence au sein de Chelsea et, notamment, sur les jeunes joueurs de l’équipe. Et un grand défi attend Ziyech en Premier League », a déclaré Seedorf.

Et d’ajouter que l’international marocain se doit de « s’adapter à un nouveau système de jeu, totalement différent de celui pratiqué aux Pays-Bas ». Cependant, « Il Professore » a également précisé qu’il est quasi-certain que Hakim Ziyech saura démontrer tout son talent sur le champ de jeu et « démontrera ainsi le bien-fondé de son transfert ».

A rappeler que l’international marocain a participé aux entraînements avec ses nouveaux coéquipiers de Chelsea qui affrontera le Bayern de Munich, ce samedi 8 août, en Ligue des champions.

L.A.