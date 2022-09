Chelsea : le remplaçant de Thomas Tuchel est connu

Les dirigeants du club anglais viennent d’annoncer l’arrivée de leur nouveau technicien, après avoir remercié Thomas Tuchel. Graham Potter aura la lourde tâche de redorer le blason de l’équipe.

Après une défaite à oublier face au Dinamo Zagreb (1-0) dans la phase de groupes en Ligue des Champions en début de semaine, les Blues ont montré la porte au technicien allemand. Un départ justifié par plusieurs « manquements » de Tuchel, selon un rapport du site The Athletic.

Thomas Tuchel aurait décidé de couper les ponts avec plusieurs joueurs de l’équipe, dont Hakim Ziyech, ne leur adressant plus la parole depuis une année. De plus, certains joueurs clés ont été relégués sur le banc de touche durant les rencontres, sans réelles explications.

L’allemand aurait même été derrière le fiasco de l’arrivée de Cristiano Ronaldo durant le mercato estival, malgré la volonté du président Todd Boehly. Toutes ces « bourdes » ont contribué au départ de Tuchel le 7 septembre.

A.O.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022