Chelsea: Hakim Ziyech vers un nouveau départ ?

L’international marocain était en mal sous l’ère Tuchel. Remis au banc de touche par le technicien allemand, Hakim Ziyech souhaitait quitter Chelsea à tout prix, mais il semble que les choses changent pour le meilleur avec l’arrivée de Graham Potter.

Les choses semblent bien se calmer depuis que les Blues ont un nouveau coach. Le nouvel entraîneur a partagé ses plans pour l’équipe, optant pour une stratégie plus offensive par rapport à celle de Thomas Tuchel.

Selon plusieurs médias britanniques, l’un des points qui jouent en faveur de l’entraineur anglais, est son côté humain avec les joueurs. « Il faut être conscient que ce sont des êtres humains avant tout. Il fallait les comprendre, ce qui les motive, ce qui les caractérise, afin de trouver un terrain d’entente », a déclaré Potter. Et de rajouter : « Notre travail est une combinaison de football et de valeurs humaines. Si les joueurs se sentent bien, cela se reflète dans leur jeu, et cela se répercute sur les supporters. C’est comme cela que l’on développe un club ».

Concernant le cas de Ziyech, Potter pourrait bien lui offrir la chance dont il avait été privé avec Tuchel. Les rapports indiquent que le style de jeu de l’entraîneur anglais correspond parfaitement aux compétences du Marocain, contrairement aux tactiques pénalisantes de son prédécesseur. Sur ce point, Potter a souligné: « On ne gagne pas des matchs avec le style de jeu. Le challenge est d’avoir des joueurs qui croient dans un plan et son potentiel de réussite ».

A.O.