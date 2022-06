Chelsea: Hakim Ziyech sur le départ (presse)

Hakim Ziyech est sur le point de départ de Chelsea, vu les relations de plus en plus tendues entre le joueur marocain et l’entraîneur Thomas Tuchel.

Et selon le magazine Sporting News, ce départ très probable de Ziyech a incité le New Castle United Football Club, à s’intéresser au footballeur marocain, en marge du nouveau projet de l’équipe anglaise qui vise à renforcer ses rangs avec des recrutements importants.

Le Bureau directeur de New Castle est fortement intéressé par Hakim Ziyech et Chelsea ne voit aucun inconvénient à cela, à condition de recevoir une offre convenable lui permettant de financer des transactions prévisibles, surtout celle concernant la star Raheem Sterling, attaquant de Manchester City, a précisé la même source.

Par ailleurs, des médias avaient rapporté que Thomas Tuchel et Hakim Ziyech ne s’entendent guère et que l’entraîneur souhaite le départ du joueur marocain, vu « qu’il n’a apporté aucune plus-value au sein de Chelsea ».

L.A.