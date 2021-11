Chelsea encense Ziyech (PHOTO)

La page officielle de Chelsea sur Facebook a encensé le joueur marocain Hakim Ziyech, à la suite du match contre Leicester City, samedi, comptant pour la 12e journée de la Premier League.

La page a publié une photo du Marocain, saluant sa valeur ajoutée et ses compétences. « Le football se joue d’abord avec intelligence, et c’est exactement ce que fait notre magicien Hakim Ziyech », a écrit la page.

Notons que Chelsea s’est imposée face à Leicester par 3 buts à 0. Le Marocain est entré en jeu à la 60e minute et a livré une bonne performance. Il a été l’auteur d’une passe décisive pour le troisième but et a soutenu efficacement la ligne offensive.

Par cette victoire, Chelsea renforce sa position en tête du classement avec 26 points, toujours à 6 points d’avance de son poursuivant, Manchester City.

