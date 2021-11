Chelsea: ce qu’a dit Tuchel après le but de Ziyech contre Malmö

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est exprimé au sujet du but marqué par Hakim Ziyech, mardi contre Malmö en quatrième journée de la phase de groupes de la Champions League. Le Marocain a offert la victoire en marquant l’unique but de la rencontre à la 56e minute de jeu.

Dans une déclaration au site officiel de Chelsea, Tuchel a salué la performance de Hakim Ziyech, soulignant qu’il n’est pas encore au pic de sa forme. « Même s’il a fait beaucoup d’efforts pour revenir tôt (de sa blessure, ndlr), il n’est pas encore prêt à 100 % comme il devrait l’être. Mais je suis heureux parce qu’un but comme celui-ci va aider. Je suis heureux pour lui », a-t-il déclaré .

Et d’ajouter : « Nous comptons toujours sur son rythme de travail, sa contre-pression et son intelligence. C’est une part importante de ses performances… Il peut encore être plus précis et peut-être mieux s’adapter au rythme, mais je pense que sa blessure à l’épaule lui a fait beaucoup de mal ».

Notons que Chelsea s’est imposé face à Malmö lors d’un match difficile, en absence de Romelu Lukaku et Timo Werner.

M.F.