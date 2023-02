Chelsea: bonne nouvelle pour Hakim Ziyech

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain, Hakim Ziyech, resté à quai après l’échec de son transfert sous forme de prêt au Paris St-Germain, est bien sur la liste des joueurs inscrits par Chelsea pour la phase finale de la Ligue des champions, publiée vendredi par l’UEFA.

En conférence de presse la veille, le coach des Blues, Graham Potter, avait assuré que l’ailier de 29 ans « sera important pour le reste de la saison ». Il avait par ailleurs affirmé que certains joueurs seront « déçus » lorsque Chelsea présentera sa liste de joueurs pour la Ligue des champions après avoir dépensé 289 millions de livres en janvier.

En effet, les Londoniens ont signé huit renforts pendant la fenêtre de transfert, mais selon les règles de l’UEFA, seuls trois peuvent être ajoutés à l’équipe pour les rencontres européennes.

Chelsea a ainsi inscrit ses deux plus gros transferts, le milieu argentin Enzo Fernandez et l’attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk, en plus du Portugais Joao Félix, arrivé en prêt de l’Atlético Madrid. Alors que seuls 25 joueurs peuvent être inscrits, c’est l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, en méforme depuis le début de la saison, qui a quitté la liste européenne de Potter. Chelsea affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale de la C1 avec un match aller en Allemagne le 15 février et le retour à Stamford Bridge le 7 mars.

S.L.