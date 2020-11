Chelsea acclame les performances de Hakim Ziyech (VIDEO)

L’international Marocain, Hakim Ziyech, continue à faire parler de lui à Chelsea. Ses performances avec le club lui valent les acclamations du public et de la presse. Le Marocain est désormais surnommé « the wizard of west London » (le magicien de Londres-Ouest), avec son pied gauche en guise de baguette magique.

Les acclamations viennent même de l’intérieur du club londonien, qui ne rate jamais l’occasion d’applaudir les performances de son joueur. La page officielle de Chelsea sur Facebook a publié une vidéo compilant les meilleures actions de Ziyech lors du match contre Sheffield United avec le titre : « Le magicien marocain contre Sheffield United ».

M.F.