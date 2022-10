Chelsea-AC Milan: Hakim Ziyech absent des entraînements (VIDEO)

Hakim Ziyech sera probablement sur le banc de touche ce soir. La composition du Chelsea FC pour la rencontre face à l’AC Milan n’a pas encore été dévoilée, mais tout laisse à penser que Graham Potter ne compte pas titulariser l’international marocain pour le match.

Le club anglais a partagé un live de ses entraînements pour le match de la 4ème journée de la phase de poules de la Champions League, où l’absence du Marocain a été constatée. Graham Potter ne semble pas compter Ziyech dans ses projets, préférant le garder en tant que remplaçant durant les matchs.

A noter que l’international marocain est annoncé pour un départ chez les Rossoneris durant le prochain mercato hivernal, où l’on attend à ce qu’il remplace Rafael Leao. La rencontre Chelsea FC-AC Milan aura lieu à partir de 20h00 au stade San Siro, fief des Rossoneris et de l’Inter de Milan.

A.O.

Watch Chelsea train LIVE from Cobham ahead of trip to AC Milan! https://t.co/E3tcHK4k2E

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2022