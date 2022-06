Chelsea a un nouveau président

L’homme d’affaires américain Todd Boehly a été nommé, mercredi, président et directeur sportif intérimaire de Chelsea, après avoir racheté fin mai les blues avec un consortium d’investisseurs.

Tous les membres du consortium mené par Boehly et le fonds d’investissement Clearlake Capital ont intégré le conseil d’administration du club, racheté pour 4,25 milliards de livres, à la suite des sanctions qui ont frappé le Russe Roman Abramovich. On y retrouve Behdad Eghbali et Jose Feliciano, les dirigeants de Clearlake, Mark Walter, partenaire en affaire de Boehly avec qui il possède l’équipe américaine de baseball des LA Dodgers, le milliardaire suisse Hansjörg Wyss et le Britannique Jonathan Goldstein.

Le club londonien qui n’a, pour le moment, enregistré que des départs, notamment en défense avec Antonio Rüdiger, au Real Madrid, et Andreas Christensen, en fin de contrat, va devoir s’activer sur le marché des transferts.

Parmi les pistes évoquées par la presse britannique figurent le défenseur international français de Séville, Jules Koundé, son compatriote de l’attaque et du Barça, Ousmane Dembélé, et l’attaquant international anglais de Manchester City, Raheem Sterling.

S.L. (avec MAP)