Chelsea a tranché pour l’avenir de Ziyech

Chelsea a définitivement tranché pour l’avenir de Hakim Ziyech. Selon des médias londoniens, le club a annoncé à l’agent de l’ancien international marocain qu’il compte se passer de ses services lors de ce mercato.

En plus de Ziyech, Chelsea veut vendre le Belge Romelu Lukaku et l’Allemand Timo Werner vu qu’ils ne font pas partie des plans de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Toutefois, Chelsea veut lâcher le joueur mais non sans en tirer une succulente somme d’argent. Plusieurs clubs, dont l’AC Milan et Naples seraient, d’ailleurs, intéressés par le joueur et le suivent de près. Le premier avait fait une offre de prêt à Chelsea mais celui-ci avait totalement refusé. En parallèle, que plusieurs observateurs avaient émis la théorie selon laquelle Manchester United voudrait recruter le Marocain après l’arrivée d’Eric Ten Hag à la tête du staff technique.

Les deux hommes avaient travaillé ensemble à l’Ajax Amsterdam et entretiennent de bons rapports, ce qui a lancé des rumeurs de transfert. Ten Hag s’est toujours montré élogieux envers Hakim Ziyech et son style de jeu qui concorde avec le sien.

H.M.