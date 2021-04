Chelsea: à cause de Ziyech, Tuchel critiqué par d’anciennes stars néerlandaises

La situation de l’international marocain Hakim Ziyech au sein de Chelsea a valu plusieurs critiques à l’entraîneur Thomas Tuchel, de la part d’anciennes stars néerlandaises du ballon rond.

L’ancien international néerlandais Marco Van Basten regrette la situation sportive que vit Ziyech à Chelsea. « Il est encore une fois sur le banc. Et quand il entre, il joue en tant qu’attaquant ou quelque chose du genre. C’est possible aussi parce qu’il est tout simplement un bon joueur. Mais je trouve que c’est triste à voir », a-t-il déclaré, dimanche soir à Ziggo Sport, en marge du match Chelsea-West Ham. Et d’ajouter: « Le système de jeu de cet entraîneur n’est tout simplement pas bon pour Ziyech. Alors à la place de Ziyech, vous devez dire : vous savez quoi, je vais voir ailleurs.«

Le Marocain n’a eu droit qu’à 20 minutes de jeu lors du match qui s’est soldé par une victoire de Chelsea (1-0). L’ancien joueur de Liverpool Derick Kuyt a également critiqué les choix de Tuchel, qu’il juge injustes. « Hakim a marqué lors de ce match de la coupe d’Angleterre contre Manchester City, alors vous pensez : eh bien, il a marqué“. Le prochain match : boum, sur le banc. Ensuite, vous regardez Werner, qui peut faire tout ce qu’il veut. Il joue encore et encore« , a-t-il déploré à la même chaîne.

L’ancien défenseur d’origine marocaine Khalid Boulahrouz a, de son côté, déploré que Ziyech ne bénéficie pas de la confiance qu’il mérite. « Que tu ne joues pas comme tu le sens, dans un système qui ne te convient pas, et en plus ne pas avoir la confiance de l’entraîneur, c’est frustrant. Sous Lampard, tout était différent », a-t-il déclaré.

M.F.