Cheddira : « J’allais choisir de jouer pour l’Italie mais l’appel de Regragui a tout changé »

L’international marocain Walid Cheddira, joueur de Bari, a déclaré dans une interview qu’il était proche de représenter la « Squadra Azzura » avant de changer d’avis et porter le maillot de l’équipe nationale du Maroc : « J’ai pensé à représenter l’équipe nationale italienne au départ, mais dès que l’invitation de l’entraîneur Walid Regragui s’est présenté, je n’ai pas hésité et je l’ai accepté », a déclaré Chedira dans un communiqué au site italien « fanpage ».

La star de l’équipe nationale marocaine est revenue sur ses souvenirs avec les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar, en disant : « C’était une expérience merveilleuse, des souvenirs indélébiles que je ne pourrai jamais effacer. Nous avons fait quelque chose d’extraordinaire et cela me donne la conscience et la confiance nécessaire pour aller de l’avant et progresser ».

Chedira a souligné qu’il aspire à accomplir de belles choses au futur avec l’équipe nationale marocaine : « Chacun de nous a toujours quelque chose à améliorer pour être meilleur. Je vais continuer à travailler et suivre cette voie pour tenter de faire toujours mieux ».