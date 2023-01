CHAN: racisme contre les Marocains, message politique erroné… La FRMF exprime son indignation

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a vivement dénoncé les messages politiques et les slogans racistes ayant marqué la cérémonie d’ouverture du CHAN en Algérie.

Dans un communiqué diffusé ce samedi, l’instance a exprimé son indignation « à cause des pratiques odieuses et des manœuvres ridicules constatées lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN au stade Nelson Mandela, à Alger ». « Le discours servant à diffuser un message politique totalement erroné est une violation claire et flagrante du règlement de la CAF », s’insurge la FRMF.

La Fédération a également dénoncé les slogans racistes scandés contre les supporters marocains par les fans Algériens présents dans le stade.

« La FRMF annonce ainsi avoir adressé une correspondance à la CAF afin de prendre les mesures nécessaires face à ces pratiques flagrantes et extra-sportives », peut-on lire dans le communiqué.

H.M.