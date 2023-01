CHAN: la demande d’autorisation adressée par le Maroc à l’Algérie (PHOTO)

Le Maroc a adressé, jeudi, une correspondance aux autorités algériennes afin d’avoir une autorisation officielle pour que la sélection des U23 puisse décoller vers Constantine et prendre part au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), organisé du 13 janvier au 4 février 2023.

Dans ce document dont Le Site info détient copie, le Consulat général du Royaume à Alger a communiqué Les détails du vol (date, horaire, type d’avion, trajet et mission) et a écrit : «Nous avons l’honneur de demander aux autorités algériennes les autorisations nécessaires pour que l’avion de la RAM, qui transportera la sélection du Maroc vers Constantine, puisse survoler leur espace aérien. Le consulat profite de cette occasion pour exprimer ses vifs respects au ministère des Affaires étrangères et aux Marocains résidant à l’étranger».

L’on peut apercevoir un cachet des autorités algériennes sous le document, ce qui prouve que celles-ci ont bel et bien reçu ladite demande.

Pour rappel, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a assuré vendredi que le fait de priver la sélection marocaine de prendre part au CHAN, organisé en Algérie, est « un acte très déplorable ».

« Il est vraiment déplorable de priver de jeunes joueurs qui se sont préparés pendant un mois de participer à cette compétition sportive africaine », a déclaré Lekjaa à la presse, en marge de la réception du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe, arrivés vendredi à l’Aéroport de Rabat-Salé afin d’assister à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, prévue du 1er au 11 février au Maroc.

La sélection marocaine de football, double tenante du titre du CHAN, était arrivée vendredi matin à l’aéroport Rabat-Salé en prévision de s’envoler vers Constantine pour y disputer ce tournoi, a expliqué Lekjaa.

H.M.