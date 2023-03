CHAN en Algérie: Fouzi Lekjaâ réagit au verdict de la CAF (PHOTO)

La CAF a enfin tranché dans l’affaire des transgressions flagrantes ayant émaillé l’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) en janvier dernier, en Algérie.

Concernant la non-participation de la sélection du Maroc au tournoi, l’instance a conclu que «la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) n’a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n’est imposée à la FRMF». Le Jury Disciplinaire de la CAF a également rejeté la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne.

Quant aux déclarations politiques faites par le petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN, l’instance africaine indique que le jury « ne devait pas retenir la responsabilité du fait d’autrui à la Fédération Algérienne de Football, et que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues et ne devraient pas s’appliquer après ces déclarations politiques».

Toutefois, la CAF a tenu à rappeler l’Algérie à l’ordre. « Le Jury Disciplinaire de la CAF a émis un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, pour qu’elles soient conscientes que les dispositions de la responsabilité du fait d’autrui et de la responsabilité objective peuvent à l’avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre faite par un tiers lors d’une compétition ou d’un événement officiel de la CAF», indique le communiqué.

Contacté par Radio Mars, Fouzi Lekjaâ a réagi aux décisions de l’instance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de la FRMF n’est nullement satisfait par le verdict. «Nous allons faire appel. La CAF a blanchi le Maroc mais n’a mentionné aucun responsable. C’est un verdict totalement injuste et nous n’allons pas rester les bras croisés. La sélection du Maroc a été empêchée de participer au CHAN et les Marocains ont été attaqués lors de la cérémonie d’ouverture. Le verdict de la CAF ne nous rend pas justice», s’est insurgé le responsable.

Par ailleurs, Lekjaâ a indiqué que les Lionceaux de l’Atlas, qualifiées à la CAN U17 qui se tiendra du 8 au 30 avril prochain en Algérie, comptent s’y rendre par vol direct. «Nous boycotterons cette compétition si notre équipe n’est pas autorisée à prendre un vol direct, comme le stipule le règlement de la CAF», a annoncé Lekjaâ.

H.M.