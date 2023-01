CHAN 2023: Un média américain surpris par l’absence du Maroc

Le Championnat d’Afrique des joueurs locaux « CHAN-2023 » se déroule en Algérie sans la participation du champion en titre, le Maroc, s’étonne la chaîne d’information américaine Al Hurra dans un article sur son site internet.

Le média américain revient notamment sur le communiqué rendu public jeudi par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans lequel il déplore l’incapacité de la sélection marocaine de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7è édition du CHAN et défendre son titre, dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, n’a pas été confirmée.

Citant un journaliste marocain, Al Hurra évoque, dans ce cadre, une « obstination algérienne » qui a privé les Lions de l’Atlas de défendre leur titre.

De son côté, l’agence de presse italienne LaPresse indique, dans sa version américaine, que la privation du Maroc de participer à la compétition africaine est un acte de “politisation grandissante du sport par le régime algérien”.

Le magazine The Athletic, lui, écrit que le Maroc ne participe pas au Championnat d’Afrique des Nations de cette année après que le gouvernement algérien ait rejeté sa demande pour que l’équipe se rende directement dans le pays à bord de la compagnie aérienne nationale marocaine (RAM), sur fond de tensions croissantes entre les deux pays.

Réagissant à l’absence de la sélection marocaine de la CHAN, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est dit attristé, tout en reconnaissant, dans une déclaration à la presse, l’existence d’un blocage, rappelle le média relevant du prestigieux New York Times. « J’ai passé ces derniers jours à faire tout mon possible dans mes discussions avec le gouvernement algérien », a indiqué M. Motsepe. « Nous sommes attachés à l’esprit de la fraternité africaine et voulons travailler de concert dans le contexte du football et de montrer le meilleur côté du football africain », a-t-il insisté.

« Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne voulons pas que la politique s’invite dans le football », a encore souligné le président de la CAF. Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, avait assuré, vendredi, que le fait de priver la sélection marocaine de défendre son titre au Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux, organisé en Algérie, est « un acte très déplorable ».

« Il est vraiment déplorable de priver de jeunes joueurs qui se sont préparés pendant un mois de participer à cette compétition sportive africaine », a déclaré M. Lekjaa à la presse, en marge de l’accueil du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et de M. Motsepe, afin d’assister à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, prévue au Maroc.

