CHAN 2020, défis, amicaux… Houcine Ammouta dit tout

Le staff technique de la sélection nationale des joueurs locaux a fait appel à des joueurs locaux expérimentés pour assurer la qualification au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020, a indiqué jeudi, à Marrakech, l’entraîneur de l’équipe, Houcine Ammouta.

Pour le prochain match contre l’Algérie comptant pour les éliminatoires du CHAN 2020, le staff technique s’est focalisé notamment sur les joueurs des clubs ayant participé aux compétitions africaines tels que le Wydad et le Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane, a-t-il fait savoir lors d’un point de presse tenu avant le match amical devant opposer jeudi soir, la sélection nationale marocaine des joueurs locaux à son homologue nigérienne.

Toutefois, Ammouta a relevé que la sélection des locaux reste ouverte à tous les joueurs des autres clubs marocains, qui confirment leurs talents et travaillent avec sérieux.

Et de reconnaître que son objectif premier à la tête de la sélection consiste à travailler avec les joueurs locaux tout au long de l’année afin de les qualifier et faciliter leur intégration au sein de l’équipe A et augmenter la représentativité des joueurs locaux dans l’équipe senior et ensuite former une équipe compétitive en prévision des prochaines échéances sportives.

A cette occasion, le sélectionneur national des joueurs locaux a passé en revue certaines contraintes auxquelles il fait face actuellement, notamment les blessures de certains joueurs et la participation d’autres joueurs avec l’équipe nationale A et la sélection nationale U23, faisant savoir que la liste des joueurs convoqués changera certainement aussitôt le stage de l’équipe nationale A et de la sélection nationale U23 terminé.

Ammouta a souligné qu’une bonne communication a été instaurée entre lui, les entraîneurs des clubs marocains et le sélectionneur national de l’équipe A, Vahid Halilhodzic pour la réussite de ce projet qu’il mène, indiquant dans ce cadre qu’il a proposé à ce dernier les noms de certains joueurs pour l’équipe A.

Par ailleurs, il a souligné que les récents événements ayant émaillé le match du Raja de Casablanca et la Renaissance de Zemamra dans le cadre de la Coupe du Trône ont démontré la nécessité d’encadrer les joueurs locaux et la présence d’un “coach mental” (préparateur mental sportif).

Le joueur de la sélection nationale marocaine des joueurs locaux, Yahya Jabrane, a estimé pour sa part, que ce stage constitue une occasion pour tirer profit de la grande expérience de cadres techniques nationaux très chevronnés, estimant que les joueurs sont très conscients de la lourde tâche qui leur avait été confiée, et qui impose de faire autant que la sélection nationale marocaine des joueurs locaux durant la précédente CHAN (remportée par le Maroc) et démontrer la vraie image du joueur local.

La sélection nationale marocaine des joueurs locaux est entrée en stage de préparation à Marrakech durant lequel elle disputera deux matches amicaux, le premier contre le Niger, jeudi à l’annexe du Grand Stade de Marrakech et dimanche face au Burkina Faso au Grand Stade de Marrakech.

La sélection nationale marocaine des joueurs locaux affrontera son homologue algérienne pour le compte du troisième et dernier tour qualificatif en Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), prévu en Ethiopie.

S.L. (avec MAP)