Champions League: Ziyech évoque la finale contre Manchester City

L’international marocain Hakim Ziyech vise à remporter son premier titre avec Chelsea, qui joue, dimanche, la finale de la Champions League contre Manchester City.

Dans un entretien avec beIN Sports au sujet des chances des Blues, le Marocain a indiqué que les deux victoires contre les citizens cette saison ne signifient pas que le match sera facile. Ziyech a souligné que la course au sacre européen est différente de toute autre compétition, et qu’un match difficile attend Chelsea. L’équipe devra ainsi jouer avec concentration et discipline, a-t-il ajouté.

À noter que Ziyech a brillé à deux reprises contre Manchester City cette saison. Il a notamment contribué à la victoire des Blues en demi-finale de la Coupe d’Angleterre.

M.F.