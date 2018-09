Champions League: le Wydad inquiète les Algériens

La presse algérienne a peur du Wydad de Casablanca lors du match retour des ¼ de finale de la Champions League prévus vendredi 21 septembre contre l’ES Sétif.

Malgré la défaite en déplacement des Rouges et Blancs en match aller sur le score de 1 à 0, plusieurs médias sportifs du voisin de l’est ont exprimé leur inquiétude et assuré que le club marocain est bel et bien capable de revenir au score. «Ils seront en plus soutenus par des milliers de supporters au complexe Mohammed V de Casablanca et c’est ce qui est angoissant», ont-il écrit.

Les observateurs ont également qualifié ce score de piège pour l’ES Sétif, estimant que le Wydad de Casablanca est logiquement plus proche de la qualification malgré le passage à vide qu’il traverse actuellement après le départ de l’entraîneur tunisien Fouzi Benzarti.

Rappelons que les Winners, le groupe Ultra du club casablancais, a appelé les supporters à se rendre en masse au complexe Mohammed V de Casablanca, appelé communément «Stade de la terreur» par le public wydadi, afin de soutenir l’équipe et défendre le titre.

N.M.