Champions League: voici le tableau des demi-finales

Tottenham s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, à l’arrachée, malgré une défaite contre Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium (4-3, 0-1)

Raheem Sterling a ouvert le score pour les Citizens dès les premiers instants de la rencontre (4e). La réaction de Tottenham n’a pas tardé. Son Heung-min a égalisé (7e) avant de doubler la mise (10e). Bernardo Silva a remis les compteurs à zéro une minute après.

Toutefois, Sterling est parvenu à inscrire son doublé et le troisième but pour les siens à la 30e minute de jeu. Après la pause, Sergio Aguero a marqué le quatrième but pour Manchester City (59e).

Alors que tout le monde pensait que Man City allait se qualifier, Liorente a pu réduire la mise à la 73e minute de la partie et offrir ainsi la qualification pour les Spurs. Le match aller s’était soldé par une victoire de Tottenham (1-0).

De son côté, Liverpool a tranquillement composté son ticket pour les demi-finales après avoir battu le FC Porto sur ses terres (1-4). Le Barça qui a dominé Manchester et l’Ajax qui a créé la surprise face à la Juventus, sont également qualifiés.

Voici le tableau des demi-finales:

Tottenham-Ajax (aller: mardi 30 avril, retour: mardi 7 mai)

FC Barcelone-Liverpool (aller: mardi 30 avril, retour: mardi 7 mai)

La finale aura lieu de samedi 1er juin.

N.K.