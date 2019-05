Champions League: seul Messi surclasse Ziyech cette saison

Des statistiques incroyables. Auteur d’un superbe but mercredi 8 mai face à Tottenham, en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions, Ziyech livre une saison de rêve.

En effet, seul Lionel Messi fait mieux que Hakim Ziyech en Champions League cette saison. Si l’Argentin a été directement impliqué dans plus de huit buts lors des phases finales de la Ligue des champions, le Marocain lui, a contribué à cinq réalisations. (3 buts et 2 passes décisives).

L’international marocain a marqué face au Real Madrid, en matchs aller et retour comptant pour les huitièmes de finale de la LdC. Il a également livré une passe décisive face à la Juventus et une autre face à Tottenham.

Rappelons que le Lion de l’Atlas est convoité par plusieurs grands clubs européens tels le Bayern Munich, Tottenham, Liverpool ou encore Dormtund.

Notons également que Tottenham s’est imposé mercredi 8 mai face à l’Ajax Amsterdam (2-3) à l’Amsterdam Arena, en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Les Spurs se sont donc qualifiés pour la finale étant donné le résultat du match aller (1-0).

A.K.A.

