Champions League: revivez les buts du Real Madrid face à Leipzig (VIDEO)

Le Real Madrid a arraché un succès bienvenu 2-0 ce mercredi à domicile contre Leipzig pour la deuxième journée de Ligue des champions, grâce à un Fede Valverde en forme.

Karim Benzema toujours blessé, le Real a trouvé un nouveau héros: l’Uruguayen Fede Valverde, déjà auteur d’un exploit personnel contre Majorque en Liga, a de nouveau délivré le Real avec un enroulé du gauche à la 80e, avant que Marco Asensio ne scelle le succès d’une reprise décroisée sur coup franc à la 90e+1.

Privé de Benzema, touché à la cuisse droite et incertain pour le derby dimanche, Carlo Ancelotti avait choisi de laisser Eden Hazard sur le banc et de titulariser Valverde avec le duo de Brésiliens Vinicius et Rodrygo (en N.9), l’attaque qui a débouché sur sept buts sur les deux derniers matches en l’absence du goleador français.

La défaite a de quoi faire rager les Allemands : une semaine après la claque reçue à domicile contre le Shakhtar Donetsk (4-1) en ouverture de la Ligue des champions et quatre jours après leur probant succès 3-0 contre Dortmund en championnat, les coéquipiers de Christopher Nkunku ont longtemps inquiété les champions d’Europe chez eux, au Santiago-Bernabéu, avant de céder dans le final.